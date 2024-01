My Hero Academia finirà presto? Il manga potrebbe chiudersi già nei prossimi mesi!

My Hero Academia è una delle serie shonen più popolari di tutti i tempi. La storia di Izuku Midoriya e dei suoi compagni eroi ha appassionato milioni di fan in tutto il mondo. Tuttavia, dopo oltre un decennio di pubblicazione, la serie sta per giungere al termine.

Kohei Horikoshi, l'autore di My Hero Academia, ha sempre avuto un piano per la conclusione della serie. Nel 2021, ha annunciato che la storia sarebbe presto entrata nel suo arco finale. Inizialmente, si pensava che la serie sarebbe terminata alla fine del 2023, ma la pubblicazione si è continuata a protrarre fino ad oggi.

Al momento, il manga di My Hero Academia è entrato nell'arco narrativo della Final War. Questa saga è iniziata nel 2021 e sta già durando da 70 capitoli. Si stima che la serie continuerà ancora per 20 o 30 capitoli, il che significa che il finale potrebbe essere più vicino di quanto i fan non si aspettino.



Anche l'anime tratto dal manga di Horikoshi è stato un successo mondiale. La serie ha da poco concluso la sua sesta stagione ed è già stato annunciato con un trailer che My Hero Academia 7 uscirà il 4 Maggio 2024. È dunque probabile che l'anime continui per altre due stagioni, il tempo necessario per adattare la conclusione del manga.

L'epilogo di My Hero Academia sarà un momento importante per milioni di fan in tutto il mondo. La serie ha avuto il pregio di avvicinare un'intera nuova generazione di giovani lettori al mondo dei manga ed è probabile che la sua eredità continuerà a crescere anche dopo la sua conclusione.