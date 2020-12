My Hero Academia finirà presto? Spiegazione delle parole dell'autore Horikoshi

La Jump Festa, come ogni anno, si tiene in Giappone per presentare le novità di tutte le proprietà intellettuali di Shueisha. La casa editrice lascia ampio spazio alle proprie opere da Weekly Shonen Jump, Young Jump, Ultra Jump e la fresca rivista digitale Shonen Jump+. Tra i titoli più in vista c'è naturalmente My Hero Academia di Kohei Horikoshi.

Dopo l'annuncio di qualche mese fa, è stato svelato un nuovo trailer di My Hero Academia 5 che sarà in onda a partire da fine marzo. Ma oltre questo video, a sorprendere sono state anche alcune parole del mangaka stesso. Kohei Horikoshi ha infatti detto "penso che forse il manga inizierà a volgersi presto verso la conclusione, ma mi assicurerò che possiate godervelo fino a quel momento!"

La frase ha subito scatenato un putiferio dato che si potrebbe pensare che My Hero Academia finisca a breve. Come si può notare però analizzando le parole dell'autore, non sarà così. È vero che unire queste parole alla fine dell'importante arco di My Hero Academia potrebbe far suonare qualche campanello d'allarme per i fan, ma è anche vero che l'autore ha usato toni molto probabilistici e ipotetici e che fanno pensare a una conclusione ancora molto lontana nel futuro. Con la storia che c'è ancora da coprire, My Hero Academia potrebbe essere pubblicato ancora per un paio d'anni se non qualcosa in più.

Senza contare tra l'altro che ogni mangaka che fa previsioni finisce irrimediabilmente per disattenderle dato che, come hanno già dichiarato diversi autori, quando viene messa su carta la storia diventa sempre più grande e quindi richiede più tempo per essere sviluppata. Insomma, per ora i fan possono dormire sonni tranquilli con My Hero Academia che li accompagnerà per un altro po' di tempo.