My Hero Academia sta per finire, ma un panel del capitolo 398 ci riporta alla prima pagina

Dopo quasi un decennio di serializzazione in cui è divenuto uno dei manga di nuova generazione più importanti e popolari, My Hero Academia è diretto verso il suo epilogo. L'Atto Finale del manga di Kohei Horikoshi ha riportato in battaglia All Might, ma uno dei panel disegnati dall'autore per il capitolo 398 evoca numerosi ricordi.

My Hero Academia comincia come uno shonen allegro e colorato ambientato in un mondo dove regna la pace e in cui la gente vive sorridendo. La criminalità è stata quasi totalmente arginata da All Might, il Simbolo della Pace irraggiungibile per qualsiasi altro Heroes o Villain.

A oggi, dopo 398 capitoli pubblicati, la società degli eroi di My Hero Academia è profondamente diversa. I villain hanno dato vita a un nuovo regno del terrore, i cittadini hanno perso la loro fiducia incrollabile nei confronti degli Heroes e il Simbolo della Pace non esiste più. Questo drastico cambiamento viene sottolineato da un evocativo panel di My Hero Academia 398.

Nel capitolo 398 di My Hero Academia la determinazione di All Might mette in difficoltà All For One, che lentamente continua a ringiovanire fino quasi a diventare poco più che un adolescente. Il Re Oscuro dei Villain è comunque riuscito a colpire l'ex Simbolo della Pace, fino a scagliarlo quasi nei pressi del Liceo Yuei. Solamente i più attenti avranno notato che Armored All Might vola via fino alla stazione di Tatooin, luogo in cui tutto ha inizio.

Come possiamo vedere dal tweet in calce all'articolo, il panel di My Hero Academia 398 è uguale al panel con cui si apre il primo capitolo di My Hero Academia. L'ambientazione è la stessa, ma lo scenario è totalmente differente. I dintorni della stazione di Tatooine sono stati rasi al suolo dalla battaglia tra Heroes e Villain. Il luogo è ridotto a un cumulo di macerie e di cittadini non c'è nemmeno l'ombra. Il parallelismo tra le due scene evidenzia quanto My Hero Academia sia cambiato rispetto all'inizio.