My Hero Academia finisce sul Jump GIGA: la copertina è dedicata a Himiko Toga

Oltre Weekly Shonen Jump, l'universo Shueisha ha tante altre riviste di manga. Alcune di queste sono importanti, altre invece sono collaterali ai magazine maggiori. Per accompagnare l'ammiraglia shonen e le sue uscite, Shueisha ha previsto la presenza di Jump GIGA che porta spesso contenuti extra di My Hero Academia e altre serie famose.

Il manga di Kohei Horikoshi finisce spesso sulla copertina di Jump GIGA in occasione di alcuni eventi. Stavolta, nel numero primaverile del 2022 che uscirà il 2 maggio nelle fumetterie e negozi giapponesi, il mangaka ha deciso di mettere Himiko Toga in copertina. La villain di My Hero Academia introdurrà quindi i lettori alla rivista speciale con cadenza trimestrale. La rivista ha rivelato quale sarà l'illustrazione di copertina.

Come si vede nel tweet in basso, il disegno con Himiko Toga vede la villain ritratta frontalmente, con la punta della lingua che si fa strada tra i denti affilati. Quello di Toga è uno sguardo carico di follia e voglie, forse proiettate verso il protagonista Deku, visti anche gli ultimi eventi narrati in My Hero Academia.

Oltre questa copertina, ci saranno tante collaborazioni di autori più o meno noti, poster di varia natura e soprattutto tantissimi capitoli autoconclusivi di giovani mangaka che cercano la loro grande occasione per farsi un nome e debuttare con una serie. Nello scorso numero è stato invece Satoru Gojo di Jujutsu Kaisen il protagonista.