My Hero Academia: il folle piano dei criminali sta facendo sprofondare gli Heroes

Lo scontro tra Pro Heroes e Fronte di liberazione del sovrannaturale è ormai terminato, ma sebbene questi ultimi ne siano usciti sconfitti, Tomura Shigaraki sembra già pronto a ripartire all'attacco. E la sua prossima mossa potrebbe portare i villain di My Hero Academia allo scacco matto.

Sotto la diretta influenza del suo mentore All For One, Shigaraki ha intenzione di invadere il Tartaro, prigione di massima sicurezza al cui interno sono rinchiusi i peggiori criminali al mondo. Riuscendo a far evadere i suoi ex compagni di battaglia, il leader dei villain metterebbe definitivamente al tappeto una società degli eroi oramai in ginocchio.

Nel capitolo 298 del manga di Kohei Horikoshi il contorto piano ideato da All For One funziona perfettamente. Attaccando il Tartaro, ma anche molte altre prigioni, Shigaraki è riuscito a liberare il suo maestro, e ora i due si trovano fianco a fianco, pronti a conquistare il mondo.

Mentre i villain hanno rafforzato ulteriormente le loro schiere, i Pro Heroes si leccano ancora le ferite riportate durante il violentissimo scontro avvenuto nel "War Arc". Mentre Deku è ancora privo di coscienza, in My Hero Academia Shoto ha bisogno della sua famiglia per scampare dalla crisi interiore che sta affrontando. Due eroi si raccontano dopo il dramma di My Hero Academia.