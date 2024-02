My Hero Academia, la folle Toga prende vita in questo cosplay fedelissimo

Sin dai primi anni di vita, Himiko Toga ha dovuto fare i conti con una realtà che non l'avrebbe mai apprezzata per la sua essenza. Nel mondo di My Hero Academia, in cui i quirk sono all'ordine del giorno, non c'è spazio per i diversi e questa ragazza lo ha scoperto a proprie spese.

Con un sorriso terribilmente inquietante e l'ossessione per il sangue, Himiko è stata respinta da compagni di classe e persino genitori. La sua infanzia tormentata l'ha portata a sviluppare una percezione distorta dell'amore e dell'affetto: Himiko associa il sangue alla passione e alla connessione emotiva, trovando piacere solo nell'osservarlo. Quando ha fatto ingresso nell'Unione dei Villain, ha trovato una dimensione in cui poter essere finalmente se stessa: osserviamola nella rivisitazione della cosplayer liensue.cosplay.

In questo cosplay di Himiko Toga da My Hero Academia, il suo iconico sorriso è riconoscibile ed estremamente fedele. Nonostante la sua sete di sangue e distruzione, questa villain è una ragazza spezzata, incapace di distinguere tra il bene e il male, tra l'amore e l'odio. Non è del tutto priva di umanità: lo dimostra con il particolare rapporto con Twice in My Hero Academia, suo collega ma anche caro amico, ma anche nel modo in cui si rapporta ai giovani eroi Deku e Ochaco.

In momenti di rara lucidità, emerge la sua vulnerabilità e la sua disperata ricerca di amore e accettazione. È un'anima perduta in cerca di conforto, costretta a corrompersi per adattarsi al difficile mondo in cui è immersa ma dimostrando di essere abbastanza forte per trovare un modo di esercitare la sua passione in libertà, senza porsi limiti. Se vi è piaciuta questa rivisitazione, perché non dare un'occhiata anche a questo cosplay dell'Unione dei Villain di My Hero Academia?