My Hero Academia: la folle Toga prende vita in questo cosplay italiano

Siamo sempre più vicini al ritorno di My Hero Academia sul piccolo schermo: la settima stagione dell'anime promette di essere ancora più coinvolgente e mozzafiato delle precedenti. Con il team di Studio Bones al lavoro sulla serie animata, non ci resta che attendere il mese di maggio per l'uscita dei nuovi episodi.

Dopo l'uscita del primo trailer della settima stagione, i fan hanno criticato la mancanza di atmosfere oscure in My Hero Academia che tanto caratterizzavano il manga di Kohei Horikoshi. Dopo l'arco narrativo di Dark Deku, la serie a fumetti prende una piega drammatica, immergendosi in un mondo molto più tragico e spaventoso di quello delle saghe precedenti. A quanto pare, questa svolta non è stata intrapresa nell'anime, ma chissà che Studio Bones non stia nascondendo qualche chicca per gli spettatori. Nell'attesa, possiamo ammirare una delle villain più folli mai viste in questa rivisitazione della cosplayer _crycos_.

Questo cosplay di Himiko Toga di My Hero Academia catapulta la ragazza nella realtà, immaginandola come sarebbe se non avesse mai fatto parte dell'Unione dei Villain. All'apparenza mentalmente instabile, questa giovane antagonista è stata ispirata dagli ideali di Stain, l'Hero Killer, e ha deciso di unirsi ai malvagi per creare un mondo più inclusivo.

Il suo quirk "Trasform" le permette di trasformarsi in chiunque voglia ingerendo una goccia del loro sangue. Questo potere così spaventoso e temibile, insieme alla sua personalità sadica, sono stati la rovina di Himiko: i compagni di classe e persino i suoi genitori hanno cominciato a discriminarla, ritenendola un pericolo pubblico. Non essendo apprezzata come dovrebbe, ha preferito scappare di casa e unirsi all'Unione dei Villain, che ritiene una grande famiglia e un posto sicuro in cui non essere giudicata.

Vi lasciamo con la spiegazione delle debolezze del Quirk di Toga in My Hero Academia.