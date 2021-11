My Hero Academia: la follia omicida di Toga nel cosplay dell'italiana Ahri

My Hero Academia è oramai una delle realtà più note della rivista Shonen Jump nonché uno dei titoli di punta del colosso editoriale giapponese Shueisha, lo stesso che detiene i diritti di ONE PIECE, Dragon Ball e tante altre celebri serie ancora. Kohei Horikoshi è riuscito infatti a rendere popolare la sua opera grazie ai temi supereroistici.

Mentre l’autore sta ultimando i preparativi per la prossima saga che si preannuncia epocale, nel frattempo il capitolo 331 di My Hero Academia ha dato un assaggio dell’arco narrativo in dirittura d’arrivo attraverso uno scontro davvero straordinario tra due dei personaggi attualmente più forti in circolazione.

Ad ogni modo, la saga a cui Horikoshi sta lavorando darà ampio spazio sia al fronte degli eroi che a quello dei villain, con diversi conti in sospeso che finalmente potrebbero raggiungere una conclusione come quello tra Uraraka e Himiko Toga. A tal proposito, recentemente la cosplayer italiana Ahri, la stessa che qualche mese fa aveva lavorato ad una splendida interpretazione di uno dei personaggi di Genshin Impact, ha dedicato proprio all’iconica villain un realistico cosplay, lo stesso che potete ammirare tra gli allegati in calce alla notizia. La sua interpretazione ha riscosso un notevole successo in rete, merito soprattutto di un ottima fedeltà al personaggio originale.

