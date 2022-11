My Hero Academia: la follia di Tomura Shigaraki nella visual per la Stagione 6

Il 1° ottobre è ricominciato l'appuntamento con l'anime di My Hero Academia, la cui Stagione 6 è impegnata nell'adattamento della guerra tra Heroes e Villain. Divisi in due squadre d'assalto, Endeavor ed Edgeshot hanno guidato l'attacco al Fronte di Liberazione del Sovrannaturale. Un certo nemico ha però rimescolato le carte in tavola.

Mentre Edgeshot ha preso d'assalto la Residenza Montana di Gunga, dove si nascondeva il QG del Fronte e dove Hawks lavorava come infiltrato, Endeavor si è invece occupato dell'ospedale di Jaku, dove il dottor Garaki conduceva spaventosi esperimenti sui Nomu e su Shigaraki.

Dopo aver battuto Re-Destro e aver fondato il Fronte di Liberazione del Sovrannaturale, un esercito di villain che può contare su migliaia di unità, Shigaraki è stato sottoposto alle cure del dottor Garaki. L'intenzione dello scienziato, uno dei primi alleati di All For One, è quella di donare al ragazzo il Quirk: All For One, che gli darà accesso a decine di poteri diversi esattamente come il suo maestro.

Endeavor, Mirko, Eraserhead e Present Mic hanno provato a evitare che ciò accadesse, tuttavia senza successo. In My Hero Academia 6x05 il risveglio di Shigaraki semina morte e distruzione. Il villain ha però un nuovo design, omaggiato da una character visual condivisa attraverso i profili ufficiali della serie.

L'immagine, che trovate in calce all'articolo, è accompagnata da una nuova biografia tratta dal sito ufficiale che recita: "Un uomo con la convinzione di "distruggere tutto". Infatti è il nipote di Nana Shimura, 7° successore di "One for All". Ha un passato in cui ha ucciso la sua famiglia durante la sua infanzia a causa della sua "individualità". Cresciuto come successore di All For One, si è svegliato durante la battaglia con Re-Destro. Il leader supremo del "Fronte di liberazione soprannaturale", una forza enorme di oltre 100.000 persone". Vi salutiamo lasciandovi al trailer di My Hero Academia 6x07.