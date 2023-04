My Hero Academia: All For One sta per affrontare la sua nemesi?

Il combattimento in atto nella saga finale di My Hero Academia sta chiamando in causa, uno dopo l'altro, tutti i vari personaggi apparsi nel corso dell'opera. Kohei Horikoshi potrebbe riportare in campo anche colui che un tempo era conosciuto come il più valoroso e forte degli eroi, l'unico in grado di tenere testa ad All For One.

Grazie al Quirk di Eri, in My Hero Academia 385 All For One ha eliminato tutti gli avversari che osavano ostacolare il suo piano, ossia quello di ricongiungersi con Tomura Shigaraki per prendere possesso del suo corpo ormai perfetto.

La resistenza di Hawks, Tokoyami, Mount Lady e Gigantomachia, coadiuvata da Insa Yoarashi e tanti altri, è stata del tutto inutile. Endeavor è occupato con Dabi, mentre Deku sta affrontando Shigaraki. La situazione è ormai disperata, nessuno può sperare di fermare All For One.

Kohei Horikoshi sta però per chiamare in causa il Simbolo della Pace, colui che è uscito vivo da ben due scontri diretti con il malvagio villain. Gli spoiler di My Hero Academia 386 ci riportano da All Might, l'unico che può avere la meglio su All For One.

Per il Re del Male All Might è una nemesi, un eroe il cui nome gli provoca terribili ricordi. Ma come potrà un Toshinori Yagi ormai senza One For All sperare di vincere un All For One nel pieno delle forze? La risposta parrebbe essere Eri, che grazie alle sue straordinarie doti potrebbe far tornare All Might alla sua Golden Age.