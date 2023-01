My Hero Academia: All For One è davvero immortale? L'età del re dei villain

Nella Stagione 6 di My Hero Academia All For One è tornato a minacciare la società degli eroi prendendo possesso del corpo di Tomura Shigaraki e mettendosi sulle tracce dell'agognato One For All. L'anime di Studio BONES chiarisce inoltre una questione fondamentale sul Simbolo della Paura.

All For One è l'antagonista principale di My Hero Academia, la mente dietro la devastazione di Tomura Shigaraki e il principale nemico di tutte le vestigia di One For All, compresi All Might e Deku. In My Hero Academia 6x10 è andato vicinissimo a coronare il suo sogno di ottenere il più potente dei Quirk, tuttavia ha fallito nuovamente. Ma com'è possibile che minacci il mondo da così tanto tempo? All For One è immortale?

A dispetto di quello che vuole far credere alla società degli eroi, All For One non è immortale. La verità viene a galla nella prima parte di My Hero Academia 6, quando la squadra guidata da Endeavor si mette sulle tracce di Kyudai Garaki. Raccontando la sua storia, il folle dottore responsabile degli esperimenti su Tomura Shigaraki afferma che dopo essere stato bandito dalla società degli eroi in seguito alla teoria della singolarità dei Quirk venne avvicinato da All For One.

Garaki e All For One cominciarono a collaborare e il dottore cedette il suo Quirk "Forza vitale", che raddoppia la durata della vita di chi lo possiede, al Simbolo della Paura. Dunque, All For One non è immortale, bensì ha una vita che dura circa il doppio rispetto a quella di un comune essere umano. Il Simbolo della Paura ha all'incirca 100 anni, pur dimostrandone molti meno proprio a causa dell'Unicità di Garaki. Ora che è entrato in possesso del corpo di Tomura Shigaraki, come agirà nel secondo cour di My Hero Academia 6?