My Hero Academia: fu All For One a donare il Decay al piccolo Shigaraki?

Attualmente, ancor più di All For One, il pericolo pubblico numero per la società degli eroi è Tomura Shigaraki, il quale è ormai una furia senza controllo in cerca del One For All di Deku. Ma l’antagonista di My Hero Academia, è in realtà solamente uno dei tanti burattini del Simbolo della Paura.

Guardando l’opera a ritroso, si possono intuire numerosi dettagli che in precedenza passavano in sordina. Così, nasce una delle teorie fanmade più inquietanti e oscure della storia di Kohei Horikoshi.

Nel capitolo 235, intitolato “Tenko Shimura: Origin”, scopriamo il passato di Shigaraki. Egli, nacque apparentemente senza Quirk in una famiglia in cui la parola eroe era un tabù. Difatti, il padre del piccolo Tenko era il figlio di Nana Shimura, che lo abbandonò per proteggerlo dalle mire di All For One. Tenko, soffriva di una strana allergia che gli provocava un fastidioso prurito, una vera e propria sofferenza che si placò solo con il manifestarsi del Decadimento. Ma se in realtà, proprio come per Yuga Aoyama, il Decay non fosse il Quirk originale di Tenko e quell’allergia era un modo per rigettare l’Unicità?

Secondo una teoria, fu All For One a donare il Quirk Decay a Tenko. All’inizio del capitolo 235, vediamo un uomo misterioso riportare a casa Shimura il bambino. Quell’uomo, pare che in realtà fosse proprio il Simbolo della Paura e fu in quel momento che donò al piccolo quell’Unicità spaventosa. Tomura Shigaraki è una delle vittime di All For One.

Ciò, è molto plausibile. Per sua stessa ammissione, All For One amava controllare le situazioni più problematiche degli eroi. In quanto nipote della Vestigia di One For All, Tenko era nelle mire del Simbolo della Paura. Corrompere il bambino e trasformarlo nel suo erede era un piano subdolo per macchiare l’eredità di Nana Shimura e del suo discepolo All Might. Ad accreditare questa ipotesi, di recente abbiamo visto che Dabi era una delle marionette di All For One nel caso in cui il piano “Tomura Shigaraki” non fosse andato in porto.