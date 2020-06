My Hero Academia: All For One è in grado di comunicare con Tomura?

My Hero Academia, sin dall'ultimo scontro tra All Might e All For One, ha concentrato la narrazione sullo sviluppo di Shigaraki mettendo da parte il suo maestro - almeno in apparenza. Tuttavia, più passano i capitoli e più apprendiamo dei particolari inediti sull'operato di All For One, sulla sua estrema lungimiranza nei confronti di Tomura.

Nel corso delle ultime uscite settimanali abbiamo visto Shigaraki ereditare il potere del suo mentore, l'All For One. Finora non ha avuto occasione di utilizzarlo, piuttosto si è servito di alcuni poteri collaterali che hanno ampliato le sue capacità offensive.

Proprio nell'ultimo capitolo riesce a combinare ben due Quirk, che utilizza per distruggere le frequenze radio di cui servivano gli eroi per tenersi in contatto. Nel momento dell'attacco, Shigaraki è ben cosciente dei suoi nuovi poteri, nonostante avesse acquisito soltanto qualche momento prima l'All For One.

Ciò che differenzia Shigaraki da Deku è proprio la gestione dei rispettivi Quirk. Deku non ha avuto a disposizione fin da subito i Quirk dei precedenti possessori del One For All, mentre Shigaraki sembra poter utilizzare il parco abilità di All For One sin dal suo ottenimento.

L'autore di My Hero Academia, nelle tavole in cui è presente Shigaraki, ha spesso incluso una voce fuori campo che suggeriva all'antagonista le sue prossime mosse, la stessa voce che lo ha spinto a dare la caccia al One For All di Deku.

E' possibile ipotizzare che si tratti dello stesso All For One, che dalla sua cella nella prigione del Tartaro, manovra da dietro le quinte i movimenti del suo discepolo.

