My Hero Academia: All For One ha la miglior backstory? Ecco perché sì!

Con l'uscita del capitolo 407, il manga di My Hero Academia ha finalmente svelato il passato turbolento del villain All for One e il motivo della sua immensa malvagità. Dopo le nuove rivelazioni, potremmo trovarci di fronte alla miglior backstory di My Hero Academia: ma sarà davvero così? Vediamo insieme i punti di forza di questa storia!

All For One, di umili origini, nasce con la necessità di sottrarre avidamente agli altri tutto ciò di cui ha bisogno per sopravvivere, dai nutrienti ai quirk. Il suo passato, rivelato attraverso un flashback, spiega le radici della sua malvagità. Come già accennato, la storia di All for One in My Hero Academia è stata spiegata in dettaglio nel capitolo 407 del manga.

Nel flashback, scopriamo che All For One ha sempre vissuto in povertà, privato di quasi tutto: la sua unica ricchezza stava nel suo potente quirk, capace di rubare le unicità altrui. Sin da bambino, All For One uccide sua madre e diversi uomini senza alcuna pietà, accrescendo sempre di più la sua malvagità.

In un mondo senza eroi professionisti, All For One cresce e diventa un individuo determinato a emergere come il migliore in una società che non ha pietà per esseri come lui. Per colmare il vuoto della sua infanzia travagliata e sfuggire alle sue umili origini, ambisce a diventare il Re del Male.

Il suo percorso è in netto contrasto con quello di All Might: nonostante le umili origini di quest'ultimo, l'eroe si è sempre impegnato per il bene comune. Mentre personaggi come Toga e Tomura possono ancora aspirare a una redenzione, All For One è semplicemente impossibile da redimere. Questo flashback chiarisce che il villain non può essere in alcun modo perdonato o riscattato.

In questa sua peculiarità, All For One emerge come un villain unico, incapace di ricevere una seconda possibilità o di essere riabilitato, rendendo il suo destino nel finale di My Hero Academia ineluttabile.