My Hero Academia, è stato All For One ad aver orchestrato la tragica vita di Shigaraki?

La recente pubblicazione del capitolo 418 di My Hero Academia ha scatenato un'esplosione di emozioni nei fan, soprattutto grazie al ritorno dell'ormai famigerato villain principale della serie, All For One. Dopo mesi che non appariva nella storia, la sua presenza torna a gettare un'ombra minacciosa sulla narrazione.

I recenti sviluppi del capitolo suggeriscono un coinvolgimento ancora più profondo di All For One nella creazione del principale antagonista della serie, Tomura Shigaraki. Questi dettagli rivelano che il villain primordiale potrebbe aver avuto un ruolo chiave nell'orchestrare gli eventi che hanno portato il suo erede al suo attuale stato.

Nel primo racconto del passato di Shigaraki in My Hero Academia, All for One emerge quasi come un benefattore, un salvatore pronto a far uscire Tomura dalla sua triste vita, fatta di devastazione e di dolore dopo aver accidentalmente assassinato la sua intera famiglia con il proprio quirk. Tuttavia, l'ultima pagina del capitolo 418 del manga rivela una connessione oscura tra All for One e il tragico destino del suo erede.

Sebbene sembri che la situazione si stia risolvendo per gli eroi, il ritorno di All For One promette di portare con sé nuovi problemi. Anche se la sua riapparizione è per ora confinata al mondo delle vestigia, l'impatto del suo ritorno si farà sentire all'interno della narrazione. La sua presenza minacciosa nel mondo virtuale dei vestigia solleva interrogativi su quali siano i suoi piani futuri e su come influenzerà il corso degli eventi.

Il capitolo 418 di My Hero Academia si conclude con un cliffhanger intrigante, suggerendo che All For One potrebbe essere stato il vero artefice dietro la trasformazione di Shigaraki in un villain. L'apparizione di ricordi sconosciuti nel mondo dei vestigia fa luce su un passato oscuro, indicando il coinvolgimento di All for One nei momenti cruciali della vita di Tomura.

