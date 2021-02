My Hero Academia: All For One aveva predetto il triste destino di All Might

My Hero Academia ha da subito mostrato vari strati della società degli Hero e dell'Unione dei Villain, ponendo particolare attenzione sulla formazione e la crescita di determinati personaggi, basti pensare alla tragica esistenza di Shigaraki e all'abbandono di Dabi, per comprendere i motivi dietro le loro azioni.

Esistono tuttavia dei Villain che accettano di esserlo solo per il gusto di farlo, e tra questi naturalmente rientra il leader indiscusso All For One, che tempo fa aveva predetto il drammatico e triste destino dell'ormai ex Numero Uno della Hero Society, All Might. La conferma delle previsioni del Villain è arrivata infatti con la pubblicazione del 300esimo capitolo, in cui la società degli eroi viene mostrata distrutta, in difficoltà e profondamente cambiata in seguito agli eventi della Guerra di Liberazione del Paranormale.

Come potete vedere dal post riportato in calce, a sinistra si trovano le parole dette da All For One, "Vedo che vivrai i tuoi anni rimanenti maledicendo la tua stessa impotenza", mentre a destra vediamo la statua di All Might nel presente, dove qualcuno ha pensato di appendere un cartello dove c'è scritto "Io non sono qui", a sottolineare l'apparente negligenza dell'Hero agli occhi di chiunque non sia a conoscenza delle sue condizioni attuali. Una scena profondamente significativa che riesce a rappresentare in maniera più drammatica l'attuale disperazione della Hero Society.

