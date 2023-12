My Hero Academia, All for One sta per fare ricorso alla sua mossa più potente?

La saga finale di My Hero Academia è sempre più vicina all'epilogo. Dopo un lungo flashback, l'uscita del capitolo 408 ci ha riportati nel presente, durante l'ultimo scontro fra eroi e villain. Cosa succederà adesso? Attenzione agli spoiler sugli ultimi numeri del manga di My Hero Academia!

L'arco finale di My Hero Academia ha approfondito le origini di All For One. Nato come uno dei primi individui al mondo dotati di quirk, questo spaventoso villain ha aspirato fin dalla più tenera età a plasmare un mondo interamente sotto il proprio dominio.

Nel presente del manga, All for One si ritrova a combattere contro All Might, ora dotato di un'armatura iper-tecnologica, e contro i giovani Midoriya Izuku e Bakugo Katsuki. I tre eroi hanno potuto vedere con i propri occhi che il nemico diventa sempre più giovane ogni volta che incassa un attacco. Proprio per via di questo potere, adesso All for One ha le sembianze di un adolescente.

Il quirk di All for One gli permette di rubare le unicità altrui. Attualmente, il villain possiede così tanti poteri che è quasi impossibile contarli. Per sconfiggere Bakugo, All for One ha utilizzato un attacco estremamente potente, soprannominato "Omni-Factor Unleash: All For One Goal", scatenando tutte le unicità che ha rubato nel corso degli anni.

Questo colpo ha distrutto tutti gli edifici attorno a sé per dirigersi direttamente verso Bakugo. Come ha spiegato All Might, questo attacco è stato così devastante da colpire anche lo stesso All for One. Proprio per questo, è possibile che il villain arrivi ad assumere le sembianze di un bambino dopo averlo scagliato, rendendolo di fatto l'ultimo colpo di All for One. Ma cosa succederà a Bakugo? Vi lasciamo con le teorie e la data d'uscita del capitolo 409 di My Hero Academia.