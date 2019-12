My Hero Academia: in che modo All For One ha rubato il Quirk di quel personaggio?

Nel capitolo precedente del manga di My Hero Academia, abbiamo appreso - tragicamente - che Kurogiri è un particolare tipo di Nomu, e che il Quirk alla base della sua composizione artificiale si identifica con quello di un vecchio amico di Aizawa e Present Mic: Oboro Shirakumo. Ma come ha fatto All For One a recuperare il suo corpo?

Il capitolo 254 scioglie ogni dubbio, fornendo una spiegazione chiara e agghiacciante del rinvenimento da parte di All For One dei corpi deceduti, allo scopo di estrarne i Quirk e utilizzarli a suo piacimento. Attraverso una sola linea di dialogo scopriamo che l'antagonista di All Might era solito attingere alla U.A per procurarsi i Quirk migliori:

"I Quirk superiori tendono a essere raggruppati alla U.A, quindi... ha perfettamente senso, vero?"

Nel caso specifico di Shirakumo, Gran Torino rivela che All For One avrebbe trovato il suo cadavere prima che venisse cremato - sostituendolo con un falso - per poi creane un Nomu:

"Diceva (All For One) che era come rovistare nei cassonetti fuori da un ristorante a tre stelle. Probabilmente ha sostituito il corpo prima della cremazione, e l'ha trasformato in uno dei suoi folli giocattoli. In uno dei Nomu. Perciò, non sforzarti di cercare...un significato, DJ . Non è altro che male puro".

Una rivelazione terrificante che non ha scoraggiato Aizawa nel suo tentativo di risvegliare la coscienza sopita di Kurogiri, attraverso il vivido ricordo delle loro esperienze passate, raccontando dell'influenza positiva che il suo amico ha esercitato su di lui, la quale ha contribuito a plasmare la coscienza eroica che ancora oggi lo guida nei suoi comportamenti.

La memoria di Oburo Shirakumo fa crollare la corazza emotiva di Aizawa, che tradisce un accenno di pianto avventandosi verso Kuroigiri ed esortandolo a ritornare quello di un tempo, per essere - finalmente - degli eroi insieme.

