My Hero Academia, All For One tradito: un vecchio alleato lo ha colpito alle spalle

L'Atto Finale di My Hero Academia è una sorpresa continua. L'autore Kohei horikoshi è infatti ancora una volta riuscito a sorprendere i lettori con un improvviso cambio di schieramento. Dopo La Brava, Gentle Criminal e Lady Nagant, un altro villain passa dalla parte degli Heroes.

L'arco narrativo conclusivo di My Hero Academia sta dando modo a tutti i personaggi secondari dell'opera di brillare di luce propria. Grande protagonista del più recente cliffhanger è uno studente della Yuei che ha sempre sognato di poter far parte della sezione per eroi.

Nel capitolo 382 di My Hero Academia intitolato "Non lasciatelo scappare" All For One riesce a liberarsi dalla morsa oscura di Dark Shadow per scappare dallo scontro e raggiungere Tomura Shigaraki. Il Re del Male sta infatti per perdere la possibilità di prendere il controllo del corpo del suo giovane allievo.

Mentre in My Hero Academia 382 il corpo di All For One continua a ringiovanire, pare che gli Heroes abbiano perso la possibilità di fermarlo. Il Simbolo della Paura sta infatti scappando indisturbato, con un alleato in arrivo come rinforzo.

Sul campo di battaglia arriva anche Gigantomachia, che però per qualche strana ragione attacca All For One. Il motivo è presto detto. Sulla sua testa vengono avvistati Kirishima e Shinso ed è facile immaginare cosa sia accaduto. Machia è addestrato per ascoltare esclusivamente la voce di Shigaraki e attraverso il suo Quirk e il dispositivo di sintesi vocale Shinso è riuscito a copiarne la tonalità per illudere il colossale villain. Mentre Shinso conduce gli eroi di My Hero Academia alla vittoria, All For One viene tradito dal suo servo più fedele.