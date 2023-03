My Hero Academia: è stato All For One a uccidere il padre di quello studente?

Da ormai molti capitoli, Kohei Horikoshi è impegnato con l'Atto Finale di My Hero Academia. Man mano che la serializzazione sta andando avanti sempre più domande trovano risposta. L'ultimo appuntamento con il manga ha ad esempio rivelato la triste verità sul conto di uno studente.

Durante il periodo del suo terribile dominio oscuro, All For One ha ucciso moltissime persone, incluse molte delle Vestigia di One For All. Per superare il suo regno del terrore, gli Heroes hanno dovuto combattere fino allo stremo. Tuttavia, il Simbolo del Male è deciso a riportare la società ai suoi piedi sfruttando l'odio di Tomura Shigaraki.

Per impedire che quei giorni oscuri tornino a inginocchiare la società degli eroi, gli Heroes stanno mettendo in campo tutte le loro risorse, compresi gli studenti delle varie accademia per eroi. In My Hero Academia 380 sono gli eroi della Shiketsu a essere scesi in campo per aiutare Hawks a fermare All For One.

Nel capitolo 381 di My Hero Academia scopriamo la forte motivazione che sta spingendo uno dei ragazzi del trio della Shiketsu. Lo studente del secondo anno Seiji Shishikura ha rivelato di voler combattere All For One in cerca di vendetta per la morte di suo padre. Il padre dell'eroe Shishikross era una delle guardie del Tartaro che vennero uccise durante la fuga di All For One avvenuta nelle saghe precedenti.

Durante l'arco dell'esame di licenza, Shishikura rivelò di voler diventare un eroe proprio perché ispirato da suo padre e di aver scelto la Shiketsu perché le loro uniformi erano simili a quelle delle guardie del Tartaro. Riuscirà Seiji a vendicarsi impedendo ad All For One di realizzare il suo piano?