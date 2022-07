My Hero Academia: All For One è il villain più temibile in questo fedelissimo cosplay

Non è semplice saper fare cosplay, tuttavia diversi artisti si sono fatti conoscere sul web grazie al proprio talento e tanta creatività. In alcuni casi vi sono infatti personaggi abbastanza difficili da interpretare, proprio come uno dei villain di My Hero Academia, All For One.

Da sempre rivale del One For All di All Might, che per tutta la vita ha dovuto fronteggiare a discapito di ferite permanenti, ancora oggi il micidiale criminale continua a tessere le trame della League of Villain. Il mentore di Shigaraki, infatti, ha piani molto ambiziosi che gli eroi stanno cercando di impedire con tutte le proprie forze per ristabilire la pace. A tal proposito, avete dato un'occhiata a questa teoria che discute della morte di All For One?

Recentemente un noto artista giapponese, un certo furau_furau1025, ha dedicato la sua ultima interpretazione personale proprio al celebre antagonista in questione. Il suo straordinario cosplay, che potete ammirare in calce alla notizia, è stato molto apprezzato dal web, merito di un'incredibile attenzione ai dettagli e ad una fedeltà quasi assoluta al personaggio originale.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo cosplay di All For One, lo ritenete simile al villain? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro riservato in fondo alla pagina.