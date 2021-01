My Hero Academia fornisce un aggiornamento sui Nomu: svelato il loro ruolo nella guerra

La lunga guerra di My Hero Academia sembra essere arrivata, almeno temporaneamente, al termine. Dopo un anno ricco di eventi e dove abbiamo visto le qualità e le prospettive di molti degli eroi professionisti e degli studenti della Yuei, è giunto il tempo di chiudere il sipario su questa fase.

Com'era prevedibile però, il ritorno di All for One non può far presagire niente di buono. Sembra infatti prepararsi un arco in My Hero Academia con un'evasione di massa dalla prigione Tartarus e, a orchestrarla, ci sarà naturalmente All for One, insieme ai suoi fidi Nomu.

Proprio i Nomu saranno fondamentali nella prossima fase del manga dato che il super villain non può praticamente muoversi a causa delle condizioni precarie del fisico di Tomura Shigaraki, a stento ripresosi dalle operazioni e dalla battaglia con gli heroes. Mentre questi ultimi saranno costretti a raccogliere i cocci della società di My Hero Academia, il villain userà tutti gli uomini artificiali a disposizione.

Dei dieci Nomu High End rimasti vivi dalla battaglia, tre sono stati catturati durante la fuga di All for One. Tuttavia il super villain ha a disposizione ancora sette Nomu High End e considerata la loro potenza sempre in crescita saranno i prossimi antagonisti di Deku e compagni. Sarà davvero dura stavolta per i protagonisti di My Hero Academia.