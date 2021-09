My Hero Academia, quanto è forte Bakugo al momento?

La Yuei è un ricettacolo di giovani di belle speranze, con tutti che sognano di entrare a far parte del mondo professionistico di My Hero Academia. Tuttavia c'è anche chi punta molto più in alto, fino alla top 10 della classifica o addirittura alla prima posizione. Tra i pulcini di eroe iscritti alla scuola, Katsuki Bakugo è uno di questi.

Esuberante ed esplosivo, così come il suo quirk, Katsuki Bakugo è sempre stato uno degli eroi più forti del suo anno. Ha avuto ben pochi rivali fin dal suo ingresso alla Yuei e ha perso pochissime sfide in My Hero Academia, dimostrando il suo potenziale. Ma rimane un ragazzo e ha quindi tanto margine. Al momento, quanto è forte Katsuki Bakugo? Valutiamo la situazione del ragazzo comprendendo anche gli avvenimenti dei recenti capitoli di My Hero Academia, quindi attenzione spoiler per chi non è in pari col manga.

Se all'inizio era soltanto un ragazzo dotato di un quirk molto potente, col tempo Bakugo ha iniziato a riflettere molto di più su se stesso e sulle sue capacità. Ha imparato molto dall'esperienza con gli altri eroi ed è diventato in generale molto più avvezzo al lavoro di squadra, pur mantenendo il proprio carisma e le proprie caratteristiche. Uno sbalzo temperamentale che ha contribuito a renderlo più forte e altruista e quindi incarnare una delle virtù di un eroe di My Hero Academia.

Con le ultime mosse e potenziamenti ricevuti, Katsuki Bakugo rimane il secondo studente più forte della 1-A della Yuei, ma anche uno degli studenti più forti in assoluto della scuola. Pur non essendoci molti metri di paragone, al momento potrebbe essere inferiore soltanto a personaggi come i Big Three e al compagno di classe Izuku Midoriya.

Naturalmente ha ancora molto da imparare e migliorare, per questo difficilmente sarà alla pari dei pro heroes più forti. Rimane comunque la chance di vederlo come hero number two alla fine di My Hero Academia.