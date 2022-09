My Hero Academia, quanto è forte adesso Deku? Parliamone

Le vicende di My Hero Academia stanno conducendo i nostri eroi verso le fasi finali del manga che, in ogni caso, non arriverà tanto a breve visto che i protagonisti devono ancora fare i conti con il fronte dei villain. Ad ogni modo, dopo tutte le avventure passate, quanto è diventato forte Deku?

Gli aspiranti Hero e i Professionisti si stanno attualmente ritrovando a fronteggiare le loro sfide più difficili di sempre, la grande impresa per tentare di impedire ad All For One di soddisfare i suoi piani. Tuttavia, sia l'attuale n°1 che il n°2, Endeavor ed Hawks, stanno avendo non poche difficoltà contro il leader della League of Villian, stessa situazione sull'altro fronte con Shigaraki che sta avendo la meglio contro gli eroi.

Soltanto l'arrivo di Deku può cambiare l'esito dello scontro dal momento che quest'ultimo, sulla carta, è attualmente il vero eroe più forte di My Hero Academia. Per stessa ammissione del protagonista, grazie al controllo dei quirk dei precedenti possessori del One For All, Midoriya dopo il time-skip di sei mesi era allo stesso livello di All Might al 100%. Considerando che è passato un altro po' di tempo da allora, è presumibile pensare che Deku lo abbia persino oltrepassato e ciò sembra essere confermato anche dall'attuale n°1 che è consapevole che soltanto il discepolo di Toshinori possa mutare l'esito della guerra.

E voi, invece, cosa ne pensate di queste considerazioni? Diteci la vostra opinione a riguardo, come di consueto, con un commento qua sotto.