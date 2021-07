My Hero Academia, quanto era forte Nana Shimura? Parliamone

Il ruolo di Nana Shimura in My Hero Academia è enorme, seppur mascherato dagli eventi della storia. È stata proprio lei, infatti, a contribuire all'ascesa di All Might e del simbolo della pace, insegnando i suoi ideali e valori all'allievo Toshinori così come l'importanza di mostrare sempre il sorriso nonostante le avversità.

Inoltre, il suo legame di sangue con Tomura e All Might la lega inevitabilmente a Deku che sta affrontando i suoi valori dopo il precedente e turbolento arco narrativo. Ma quanto era realmente forte Nana Shimura prima di perdere la vita contro All For One?

In realtà non abbiamo veri e propri dati ufficiali, ma solo indizi che ci permettono di ipotizzare quanto realmente fosse abile il settimo possessore del One For All. In qualità di settimo, infatti, Nana Shiura aveva già acquisito un quirk potente e intriso dell'energia, della resistenza, della velocità e della forza di tutti i predecessori. Questo faceva di lei un eroe tra i più abili, riconosciuta come tale direttamente da Gran Torino e dallo stesso All Might. Nonostante ciò, sappiamo che nemmeno in qualità di settimo il One For All si era rivelato sufficiente per rivaleggiare e sconfiggere All For One che difatti vincerà e ucciderà l'eroina durante il conflitto. Bisogna tenere in considerazione, inoltre, che Nana Shimura si era sottoposta ed estenuanti allenamenti per reggere il carico del quirk che sottopone il fisico ad uno stress considerevole, motivo per cui il personaggio appare con muscoli forti e tonici.

Allo stato attuale della storia, dunque, persino Deku è probabilmente superiore al settimo possessore quand'era ancora in attività. Secondo voi, invece, quanto è forte Nana Shimura? Diteci la vostra, come al solito, con un commento qua sotto.