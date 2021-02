My Hero Academia: i fratelli Todoroki si riuniscono in questo esilarante sketch ufficiale

Al termine del War Arc di My Hero Academia, l'attenzione si è completamente spostata sulla famiglia Todoroki, sconvolta dalla clamorosa rivelazione fatta da Dabi durante la battaglia. Mentre il Flame Hero Endeavor deve fare i conti con l'opinione pubblica, l'uomo Enji affronta i demoni del suo passato.

Ma in questa fantastica illustrazione ufficiale realizzata da Yoshinori, uno degli assistenti di Kohei Horikoshi, la famiglia Todoroki finalmente si riunisce. L'artista ha sfruttato la popolarità del baby Shoto apparso in My Hero Academia per disegnare tutti gli altri fratelli secondo quel particolare stile. E il risultato è più che mai irriverente.

Come potete vedere nell'immagine in calce alla notizia, i figli di Enji e Rei Todoroki sono protagonisti di quello che sarà uno dei meme che accompagnerà a lungo la community di My Hero Academia. Baby Shoto è affiancato dalla paffuta sorella Fuyuimi e dai fratelli Natsu, con il naso che sgocciola, e Toya, imbronciato.

Sulle pagine di My Hero Academia, però, la famiglia Todoroki è ben lontana dal riappacificarsi. Mentre Rei e i suoi tre figli sono andati in visita a Endeavor, bloccato nella sua camera d'ospedale, Dabi è più che mai deciso a vendicarsi per i torti subiti durante l'infanzia. Nel frattempo, scopriamo i retroscena sul matrimonio tra Rei ed Enji in My Hero Academia.