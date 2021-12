My Hero Academia: i fratelli Todoroki nella nuova visual promo di Ultra Impact

La parte centrale della quinta stagione anime di My Hero Academia è stata interamente dedicata al dramma della famiglia Todoroki. Nell’arco dell’Agenzia di Endeavor, mentre Deku, Bakugo e Shoto si addestravano sotto la tutela del nuovo Number One Heores, il pubblico ha potuto infatti scoprire alcuni delicati retroscena sulla famiglia.

Quando Midoriya e Kacchan vengono invitati a cena a casa Todoroki, i due ragazzi scoprono che non è solo Shoto a provare rancore nei confronti di suo padre. In passato, Enji Todoroki ha commesso molti peccati. Ignorando completamente il resto della sua famiglia, ha cresciuto il giovane Shoto come un robot destinato a riuscire laddove lui aveva fallito, superare All Might.

Così facendo, Endeavor perse completamente la ragione, attirando l’odio dei fratelli maggiori Natsu e Fuyumi e di sua moglie, finita in ospedale a causa della situazione. Cosa ben più grave, però, è la misteriosa morte di Toya, commemorato da una fotografia presente in casa.

Attualmente, Endeavor sta facendo di tutto per rimediare agli errori del passato, anche se è ancora ben lontano dal riuscirci. In una visual promozionale del videogioco mobile My Hero Academia Ultra Impact, vediamo i tre fratelli Todoroki nella loro quotidianità.

A sinistra, Fuyumi si prende cura di suo fratello minore servendogli del tè. Sulla destra, Natsuo osserva sorridente i suoi familiari. Al centro, Shoto, si gode un momento di calma e serenità, ritrovata grazie alle parole di Izuku.

Nella Stagione 6 di My Hero Academia, mostrata in un primo trailer, otterremo ulteriori, sconvolgenti informazioni sulla famiglia Todoroki. Vi lasciamo infine all'evoluzione della colonna sonora di My Hero Academia.