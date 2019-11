My Hero Academia e Frozen s'incontrano in una magnifica fan-art dedicata ad Elsa

Di My Hero Academia abbiamo parlato molte volte in queste ultime settimane, e tante altre occasioni si presenteranno in futuro. Dopotutto, il sopraggiungere della quarta stagione dell'opera animata tratta dal manga di Kohei Horikoshi ha saputo infiammare velocemente i fan, desiderosi di scoprire come proseguirà la storia.

In questi primi episodi abbiamo avuto modo di rivedere infatti vecchie facce ben conosciute ma al contempo abbiamo potuto anche scoprire qualche volto nuovo, il tutto nel pieno di rivelazioni e colpi di scena che ci stanno preparando a quello che sarà il vero cuore pulsante della stagione. Ovviamente, in un simile contesto, il pubblico non potrebbe essere più scatenato tra teorie, congetture, elogi e chi più ne ha più ne metta. Il sopraggiungere di My Hero Academia Stagione 4 ha portato anche tanti nuovi gadget a tema realizzati da varie compagnie desiderose di capitalizzare sul successo dell'anime.

Tra i tanti, poi, non sono mancati neanche fan desiderosi di mettere in mostra il loro apprezzamento per l'opera con lavori fatti in casa. Tra i numerosi utenti, questa volta ad essersi guadagnato la luce dei riflettori troviamo l'utente Twitter Kadeart che sul suo profilo ha pubblico una splendida fan-art in cui Elsa di Frozen viene immaginata con lo stile di My Hero Academia, un lavoro di grande qualità - come visionabile a fondo news - e che fa apparire la nostra regina di ghiaccio come una perfetta studentessa del liceo Yuei.

Ricordiamo a tutti i nostri lettori che sulle pagine di Everyeye è disponibile la nostra recensione del sesto episodio di My Hero Academia Stagione 4.