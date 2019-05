My Hero Academia, Funimation svela un Funko alto due metri di All Might

My Hero Academia in questi giorni ha avuto tantissimo merchandising nuovo da mostrare e la sua partnership con Funko sembra oramai essere pronta a raggiungere un livello successivo. Grazie a Funimation, che quest'anno celebrare i suoi 25 anni di attività, All Might ha ricevuto una statua Funko completamente nuova.

Conosciuto anche con Toshinori Yagi, uno dei protagonisti di My Hero Academia, nonché l'hero numero 1 e ottavo possessore del Quirk One For All e insegnante dei Fondamenti dell'Eroismo al Liceo Yuei, All Might si è presentato al pubblico con una Funko alta ben 2 metri e 10 centimetri, l'equivalente di sette piedi.



Interamente fatta di metallo, la statua è stata mostrata tramite l'account Twitter di Funimation, che l'ha rivelata come parte integrante di quella celebrazione per i 25 anni che è iniziata con grandissima aspettative e che durerà per l'intero anno, così da poter sottolineare la gioia che l'azienda americana, da anni attiva nella realizzazione di contenuti per gli anime e i manga, vive nel raggiungimento di questo traguardo. La statua è stata mostrata fisicamente al Fan Expo di Dallas, messa a disposizione dei fan per dei selfie con un All Might decisamente speciale. Ovviamente Funimation è al lavoro per una versione più ridotta del protagonista di My Hero Academia, così da permettere a chiunque di tenerne una in casa.