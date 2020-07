My Hero Academia: il Funko Pop Custom di Hagakure fa impazzire i fan

Quello di My Hero Academia è un franchise che nel corso di questi ultimi anni è riuscito a conquistare velocemente un vastissimo pubblico composto da milioni e milioni d'utenti rimasti avvinghiati a una storia carica di fascino affiancata da carismatici personaggi che sono andati delineandosi di capitolo in capitolo.

Oltre alla serie animata di My Hero Academia - di cui attualmente si attendono novità relative alla quinta stagione - e all'opera cartacea che sta continuando la sua corsa -, il brand ha visto il sopraggiungere di varie produzioni parallele, tra videogiochi, film e altro ancora, senza ovviamente dimenticare gli innumerevoli gadget pensati per ingolosire i fan più accaniti.

Tra i tanti, brillano in particolare i numerosi Funko Pop a tema che hanno invaso il mercato, con tutti i personaggi più famosi della serie che presto o tardi sono diventati dei simpatici pupazzetti. Tra i grandi assenti, però, figura sicuramente Toru Hagakure, membro della classe 1-A che a causa del suo peculiare Quirk - il quale la rende completamente invisibile - è sempre stata assai difficile da riprodurre in una versione che fosse commercialmente accattivante. A rispondere alla chiamata è stato però l'utente vinyl.alchemist che, come visionabile nel tweet posto a fondo news, ha provato a ricreare Hagakure tenendo conto della sua abilità speciale. Il risultato appare quantomeno curioso (di fatto, sono presenti solo i vestiti scolastici della studentessa), ma ciò è comunque bastato per far impazzire i fan, i quali hanno richiesto a gran voce che il tutto diventi un prodotto ufficiale, possibilità che a onor del vero non riteniamo così impossibile.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo inoltre che giusto recentemente due utenti hanno conquistato il web con il concept di una magnifica statua a tema My Hero Academia dedicata a Mirko.