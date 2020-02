My Hero Academia: un Funko Pop fan made di Deku riceve il plauso di un famoso doppiatore

Probabilmente molti di voi non lo sanno, ma il mercato dei Funko Pop, i pupazzetti inventati e prodotti dall'azienda giapponese Funko, rende tra gli 840 e gli 850 milioni di dollari l'anno. Tutti amano i modellini raffiguranti personaggi di film, serie tv, videogiochi o anime ma ovviamente, è difficile soddisfare i gusti di tutti gli acquirenti.

Per risolvere questo problrma intervengono spesso gli stessi fan, realizzando a loro volta dei pupazzetti non ufficiali completamente personalizzati. Recentemente vi abbiamo mostrato il Funko Pop a tema Dragon Ball Z proposto dal doppiatore americano Christopher Sabat e oggi, sempre a questo proposito, vogliamo mostrarvi l'invenzione dell'utente Twitter Vinylxalchemist.

Il ragazzo ha taggato sul suo profilo social lo stesso Chris Sabat, chiedendogli un parere sul suo Funko Pop fan made dedicato al protagonista di My Hero Academia Izuku Midoriya. Il modellino riprende l'esilarante imitazione di All Might, personaggio doppiato nella versione inglese proprio da Sabat. La voce del simbolo della pace ha commentato con un sonoro "Geniale!". In calce potete dare un'occhiata al prodotto.

E a voi cosa ve ne pare? Vi piace? Fateci sapere la vostra con un commento! Nel caso in cui foste fan dell'anime poi, non perdete l'occasione per dare un'occhiata alla preview dell'episodio 19 di My Hero Academia.