My Hero Academia: furia Deku nel capitolo 282, l'eroe utilizza un nuovo attacco speciale!

Il capitolo 282 di My Hero Academia ha finalmente mostrato tutta la rabbia di Deku, che in una situazione di estrema necessità ha sbloccato un nuovo, incredibile attacco. In calce all'articolo potete dare un'occhiata alla tecnica speciale, per l'occasione ritratta a colori grazie al superbo lavoro di Hexamendle.

La nuova mossa è denominata Wyoming Smash, e per la prima volta vede l'utilizzo di ben due poteri in contemporanea. Dopo la morte di un importante personaggio nello scorso capitolo, Deku è infatti riuscito ad utilizzare il One for All al 100%, sferrando un micidiale attacco al volto Shigaraki.

Per utilizzare il Wyoming Smash, Deku converge l'energia del One for All in entrambe le braccia, lanciandosi dall'alto verso il basso e mirando alla testa dell'avversario, che nello stesso istante viene immobilizzato con Black Whip. Nel capitolo 282 la tecnica produce una gigantesca onda d'urto ma Shigaraki, ormai divenuto inarrestabile, riesce a bloccare il colpo utilizzando la mandibola e continua a tenere sotto controllo Eraserhead.

Dei nuovi poteri di Izuku Midoriya abbiamo parlato per settimane, e sembra finalmente che l'aspirante eroe stia iniziando a sbloccare il potenziale latente di One for All. Il Quirk nasconde ancora sei poteri, dunque è difficile pensare che il protagonista possa sconfiggere Shigaraki in tempi brevi.