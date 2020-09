My Hero Academia e il futuro di Eraserhead: cosa succederà all'insegnante della 1-A?

Shota Aizawa, o se preferite Eraserhead, è sicuramente uno dei più grandi protagonisti dell'ultimo arco narrativo di My Hero Academia. Il percorso dell'eroe ha subito uno sviluppo decisamente inaspettato dopo gli avvenimenti dell'ultimo capitolo, ed ora i fan non possono fare a meno di chiedersi quale futuro lo attenda.

Nell'ultima uscita del manga, l'insegnante della 1-A ha deciso di amputarsi una gamba per bloccare l'effetto del proiettile anti quirk scagliato da Shigaraki. L'abilità dell'antagonista in questo momento è davvero troppo elevata per i Pro Heroes, e se Aizawa avesse perso il suo quirk, allora non ci sarebbe più stato alcun freno al potere di Shigaraki.

Cosa succederà dunque a Eraserhead? Perderà la vita? O vivrà permanentemente con una sola gamba? I fan hanno varato quattro scenari altamente plausibili. Il primo è che Aizawa perda la vita durante lo scontro con Shigaraki, possibilità che trova qualche debole conferma negli spoiler del capitolo 283, in cui vediamo un Deku in lacrime pronto a lanciarsi contro il leader dell'Unione dei Villain. L'eroe ha ricevuto molto spazio anche nello spin-off Vigilante: My Hero Academia Illegals, dunque un'uscita di scena non è assolutamente da escludere.

La seconda possibilità prevede che Aizawa non guarisca, e che continui a svolgere il proprio lavoro da insegnante con una gamba sola. Il potere dell'eroe del resto non richiedere necessariamente una grande mobilità, dunque uno scenario in cui questo continui a combattere il crimine con una scorta, o su una sedia a rotelle, non è impossibile.

La terza e la quarta prevedono che l'eroe recuperi il suo arto, con l'aiuto delle uniche due ragazze in grado risolvere il problema. La prima è Eri, che con il suo potere potrebbe ricostruire la gamba persa, mentre la seconda è l'ingegnere Mei Hatsume, che grazie alla sua straordinaria abilità potrebbe costruire una protesi che permetta all'eroe di tornare a muoversi agilmente.

E voi cosa ne pensate? Quale di queste possibilità vi sembra la più probabile? Fatecelo sapere con un commento nel riquadro sottostante.