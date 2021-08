My Hero Academia: Fuyumi, il lato pacifico e gentile dei Todoroki

Le ultime puntate di My Hero Academia hanno messo in luce il tragico passato della famiglia Todoroki, distrutta da antichi dissapori. A mantenere uniti i componenti della famiglia rimasti è Fuyumi, l'unica donna di casa, nonché il lato dolce e gentile dei Todoroki.

L'arco dell'Agenzia di Endeavor giunge al termine evidenziando l'importanza intrinseca di un personaggio secondario. Parliamo di Fuyumi Todoroki, il collante della famiglia del Number One Heroes.

Ospitati a cena da Endeavor e Shoto, Midoriya e Bakugo hanno scoperto tutta la verità sulla famiglia del loro amico. Non è solo Shoto a odiare suo padre, ma bensì anche i suoi fratelli. Sia Natsuo che Fuyumi non possono perdonare i peccati commessi da Enji, responsabile della pazzia di mamma Rei e indirettamente della scomparsa del figlio maggiore Toya.

Ma se Shoto e Natsu ancora provano grande rancore, sopratutto quest'ultimo, Fuyumi è l'unica pronta a mettersi alle spalle i dissapori del passato. La ragazza, infatti, sta provando in ogni modo a mantenere unita la famiglia. Non solo ha preparato una deliziosa cenetta per riunire i suoi cari, ma ha anche convinto suo fratello Natsu a partecipare.

Quando al termine del pasto Kacchan e Izuku salutano la ragazza, lei ringrazia quest'ultimo per essere amico di Shoto. Difatti, è solamente grazie a Midoriya se ora Shoto è un'altra persona. Anche Endeavor, dopo varie peripezie, ammette che se sta provando a ristabilire i legami con i suoi figli, è per amore di Fuyumi e sua moglie Rei, i due volti nobili, dolci e gentili di casa Todoroki.



Riuscirà la ragazza a riunire la famiglia Todoroki? Vi lasciamo al toccante discorso tra Endeavor e suo figlio Natsuo e alle anticipazioni su My Hero Academia 5x19.