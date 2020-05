My Hero Academia: Geten fa il suo ritorno nell'ultimo capitolo

Il nuovo arco narrativo del manga di My Hero Academia, che sta vedendo il Fronte di Liberazione scontrarsi alla massima potenza contro i Pro Heroes, sta tenendo il mondo intero con il fiato sospeso. Grazie a combattimenti all'ultimo sangue, per esempio il duello avvenuto tra Dabi e Hawks, le cose sono sempre più interessanti.

Gli ultimi capitoli hanno fatto letteralmente sobbalzare dalla sedia i fan, con Shigaraki Tomura che si è risvegliato con i poteri del All for One e il potenziamento improvviso che Deku ha avuto nel controllo del suo One for All. A rendere il tutto ancora più interessanti sono i vari combattimenti che si stanno tenendo da ogni parte del campo di battaglia e il modo in cui, in questo saga, Horikoshi abbia deciso di essere piuttosto violento con i suoi personaggi, mostrando alcune morti eccezionali in seguito al risveglio di Shigaraki.

Se l'entrata in scena dei personaggi principali, del risveglio della nemesi di Deku e della voce del primo portatore del One for All che ha parlato al nostro protagonista non bastassero per farci schizzare l'hype alle stelle, c'è da aggiungere che nell'ultimo capitolo si sono radunati altri fortissimi villain, come, ad esempio, la temibile domatrice del ghiaccio, Geten. Con il nemico incappucciato che utilizza il ghiaccio in modo molto simile a Todoroki, le cose sono destinate a farsi ancora più interessanti. Senza contare come, questi, sia una sostenitrice convintissima degli ideali che il Fronte di Liberazione persegue. Ovvero che la società deve basarsi sulla "legge del più forte". Chi ha un potere più grande è destinato a ricoprire un ruolo di spicco, mentre chi si oppone a ciò, come gli eroi, sono soltanto dei "cani della società", come lei stessa ha detto.

Cosa ne pensi di questa grande guerra messa in scena da Horikoshi? Faccelo sapere qui sotto nei commenti.