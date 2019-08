My Hero Academia: in Giappone va in onda una pubblicità molto... muscolosa

Le pubblicità giapponesi sono note per essere particolarmente bizzarre e strane, almeno agli occhi del pubblico occidentale. Una delle ultime arrivate in Giappone mettere in mostra una collaborazione tra Monster Strike e My Hero Academia, ma non solo: all'interno del video c'è anche una delle persone che ha ispirato alcuni personaggi del manga!

Nel nuovo numero di Weekly Shonen Jump, che ha portato in dote il capitolo 238 di My Hero Academia, Kohei Horikoshi ha inserito un commento piuttosto particolare. "Molte influenze di My Hero Academia derivano da Kinni-kun, e sono felice che abbia potuto partecipare a una pubblicità per la collaborazione con Monster Strike!"

Che significa? Kinni-kun è un popolare bodybuilder giapponese che, come scritto da Horikoshi, ha partecipato a una pubblicità che vede insieme Monster Strike e My Hero Academia. Il video che potete vedere in calce mette in risalto il fisico del body builder, mostrandolo a mare mentre ha un body paint che imita il costume di All Might.

Lo spot vede Kinni-kun accompagnato anche da altri ragazzi piuttosto palestrati, mentre corrono in spiaggia e si allenano giocando al videogioco promosso. Anche in Italia però alcuni riescono a fare pubblicità particolari, come quella della BCC che ha imitato i personaggi di My Hero Academia.