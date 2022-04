My Hero Academia: una giapponese ha creato il cosplay perfetto di Tsuyu Asui

Con il fenomeno dei cosplay ben radicato in tutto il mondo, ci sono tanti modelli e modelle che hanno deciso di cimentarsi professionalmente nel settore. Diversamente da quanto accade con i cosplayer amatoriali, in questo ramo i vestiti raggiungono un'accuratezza elevata. È il caso di un cosplay a tema My Hero Academia diventato virale di recente.

In particolare in Giappone - ricordiamo quanto guadagna la cosplayer Enako - questo mercato è particolarmente florido e ci sono tante modelle che appaiono anche sulle riviste di manga e anime vestite con gli abiti di vari personaggi. Quindi spuntano spesso cosplay al limite della perfezione, come quello realizzato da Ujitama0, cosplayer nipponica che ha vestito i panni di Tsuyu Asui versione eroina da My Hero Academia.

In questo cosplay di Tsuyu Asui c'è davvero tutto: dall'espressione con la lingua leggermente fuori, ai capelli lunghissimi intrecciati, alla tuta verde chiara e scura e tutti gli accessori necessari per il suo lavoro. Anche le pose non sono state lasciate al caso, tentando di riprodurre quanto più possibile le proporzioni e gli atteggiamenti da rana di Tsuyu. Un cosplay di My Hero Academia davvero ben realizzato e che ha fatto non pochi like su Instagram, Reddit e tanti altri social.

Nel manga, Asui è tornata in battaglia contro un avversario che ha nel mirino da tempo.