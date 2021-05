My Hero Academia: è tempo per una gigantesca esplosione, è il turno di Bakugo

Con una vittoria ciascuno, il terzo round doveva essere quello decisivo per il sorpasso. Invece, la squadra guidata da Shoto e Ingenium è andata incontro a un clamoroso pareggio. Le sorti della sfida tra la Classe 1-A e la Classe 1-B sono ora affidate all'irruenza di Bakugo! Ecco le anticipazioni di My Hero Academia 5.

Il Joint Training Arc proseguirà anche nella prossima puntata di My Hero Academia, che darà il via al quarto round dell'allenamento congiunto. Grande protagonista di questo nuovo scontro sarà Bakugo, pronto a far esplodere qualsiasi cosa lo sfiori.

Ad affiancare l'esplosivo giovane eroe ci saranno Sero, Jiro e Sato, mentre a contrapporsi alla sua violenza troveremo Kamakiri, Tokage, Bondo e Awase. Sebbene Bakugo non abbia alcuna intenzione di perdere, gli studenti della Classe 1-B certamente non si risparmieranno, anzi sfruttando i loro Quirk proveranno a eliminarlo fin dal fischio d'inizio con un incredibile gioco di squadra.



Questo quarto round è indubbiamente uno dei più attesi dalla community di My Hero Academia, che vede in Bakugo uno dei suoi eroi preferiti. Proprio per questo, il biondo aspirante eroe cercherà di non fare figuracce dinanzi ai suoi fan e a Deku, a cui toccherà combattere nello scontro finale del test.

Quale delle due squadre, secondo voi, passerà in vantaggio?