My Hero Academia, Gintama e Rosen Blood: l'autunno Star Comics

La stagione autunnale sarà grandiosa in casa Edizioni Star Comics. Nei prossimi mesi, infatti, ci saranno numerose novità, tra cui un attesissimo romanzo e una serie manga in arrivo, e diversi regali per i lettori. Scopriamo insieme i primi annunci autunnali dell'editore.

Attraverso un comunicato diffuso sui social, Edizioni Star Comics ha rivelato che nei prossimi mesi arriveranno ben tre titoli. Come parte della stagione autunnale, verranno pubblicati un romanzo di successo, il numero finale di una delle serie più apprezzate dal pubblico e una grande novità.

L'autunno di Star Comics comincia con My Hero Academia - The Movie - Heroes Rising - Romanzo. Il romanzo della seconda pellicola di My Hero Academia arriverà dal 27 ottobre con in allegato un gadget a tiratura limitata. Acqusitando quest'opera in fumetteria, libreria e store online, si riceverà ol libretto Heroes: Rising Vol.R, ossia un fumetto inedito realizzato da Horikoshi distriubito in origine nelle sale giapponesi prima della proiezione del film.

A dicembre sarà tempo di saluti. Gintama, che fa compagnia ai lettori dal lontano 2015, giungerà al termine con l'uscita del volume 77, per l'appunto l'ultimo dell'opera firmata Hideaki Sorachi. Assieme a questo numero conclusivo, che debutterà il 15 dicembre, ci sarà un apprezzato regalo, un mini shikishi con un'illustrazione realizzata da Sorachi in esclusiva per i lettori italiani. All'interno ci saranno inoltre due mini poster a colori.

Per un'opera che giunge al termine, una ne incomincia. Rosen Blood, mini serie dall'atmosfera gotica e decadente, arriva in Italia a fine dicembre. In allegato al primo volume del manga di Kachiru Ishizue ci saranno ben 3 cartoline speciali da collezione.

Quale di questi tre volumi unici aspettate maggiormente? Vi lasciamo con gli annunci di Keep Your Hands Off Eizouken! e Trese.