My Hero Academia diventa un gioco di carte collezionabili! Il primo set arriva in autunno

L'industria dei trading card game si arricchisce di un nuovo arrivo. Presto, arriverà il gioco di carte collezionabili di My Hero Academia! Un nuovo capitolo dell'eterna battaglia tra Pro Heroes e Villain sta per cominciare.

Un video pubblicato sulla pagina Instagram @plusultra, account ufficiale del frachise, ha svelato i primi dettagli sul trading card game di My Hero Academia. Il gioco di carte collezionabili tratto dall'opera di Kohei Horikoshi irromperà nei negozi nell'autunno del 2021 e includerà Heroes e Villain provenienti dagli eventi della Stagione 1 della trasposizione animata, per un totale di ben 51 carte collezionabili.

Del gioco, realizzato da Jasco Games per il sistema di carte UniVersus, al momento non si sanno ancora le regole ufficiali. Molto probabilmente, i giocatori dovranno selezionare un personaggio principale, e quindi il suo Quirk, per tentare di portare a zero i punti vita dell'avversario.

Tra le carte mostrate al momento vediamo quelle dedicate a Deku, Tomura Shigaraki, Eraserhead, All Might e Bakugo, ma il roster, con il passare del tempo, si amplierà fino a comprendere i personaggi delle stagioni seguenti, come ad esempio Overhaul, Shinso e tanti altri.

Cosa ne pensate di questa grande novità legata al franchise? Se dovesse arrivare in Italia, inizierete la collezione? My Hero Academia 5x19 porta Eraserhead tra i trend di Twitter. Ecco dove leggere la storia di Shirakumo, nuovo personaggio di My Hero Academia 5.