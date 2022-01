My Hero Academia, ecco il costume di quel giovane eroe: quali segreti nasconde?

Nella seconda guerra di My Hero Academia, quella che deciderà il destino del mondo, vi sarà un outsider che in molti aspettavano da tempo. Nel capitolo 340 dell'opera, un aspirante eroe fa il suo ritorno in scena dopo una lunga assenza, ma questa volta con indosso il proprio costume ufficiale.

La fazione degli Hero è pronta, e i vari protagonisti si stanno mobilitando per l'imminente battaglia dell'Atto Finale. Due dei Big Three, Suneater e Nejire Hado, stanno già affrontando alcuni Villain minori insieme a Fat Gum e Ryukyu, mentre la Classe 1-A ha terminato i preparativi dopo lo scossone del traditore.

I ragazzi avranno bisogno di tutto l'aiuto possibile, e la Sezione Supporto, nella persona di Mei Hatsume, ha già promesso di dare il suo contributo. Inoltre, come vediamo nella vignetta finale di My Hero Academia 340, ci sarà anche un ex membro della Sezione Ordinaria.

A quanto pare, al prossimo combattimento contro Tomura Shigaraki vi sarà anche Hitoshi Shinso, di cui avevamo perso le tracce in seguito all'arco dell'allenamento congiunto tra la Classe 1-A e 1-B dello Yuei.

Shinso aveva ottenuto il permesso di unirsi alla Sezione Eroi e sebbene non sia ancora chiaro a quale delle due sezioni sia stato accorpato, è certo che prenderà parte alla battaglia. Nella vignetta con cui Horikoshi chiude il capitolo, infatti, lo vediamo per la prima volta con il suo costume da eroe ufficiale.

Dando una rapida occhiata al suo outfit, si può notare come egli sia il degno erede del suo maestro Eraserhead. Shinso indossa un costume stealth total black, in pieno stile shinobi, e sfrutta la sua sciarpa, un nastro bianco, come mezzo per spostarsi rapidamente. Appeso a testa all'ingiù, come Spider-Man, dimostra la sua abilità e la sua forza fisica. Il mezzo che gli permetteva di modificare la voce, utilizzato nella sfida congiunta, è al momento nascosto: ne farà ancora uso?

Vi salutiamo lasciandovi a data di uscita e teorie su My Hero Academia 341.