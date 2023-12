My Hero Academia, quel giovane eroe è già un professionista?

La classe 1-A della Yuei, la rinomata accademia principale di My Hero Academia, raccoglie i migliori aspiranti eroi del Giappone. E' scontato dire che tutti quegli studenti saranno destinati a diventare dei formidabili supereroi, ma solo uno fra questi ha già dimostrato di essere un eccellente professionista. Occhio agli spoiler sul manga di MHA!

Con la saga finale del manga di My Hero Academia, che sta seguendo la guerra fra eroi e cattivi, la maggior parte degli studenti della classe 1-A ha avuto un ruolo fondamentale in battaglia. Tuttavia, solo due ragazzi sono destinati a sconfiggere i potentissimi All for One e Shigaraki Tomura, e sono rispettivamente Bakugo Katsuki e Midoriya Izuku.

Tuttavia, solo Bakugo, a differenza del protagonista Izuku, ha dato prova del suo immenso potenziale. Durante la lotta contro All for One, il giovane eroe ha dimostrato non solo di saper utilizzare in modo eccezionale il suo quirk ma anche di essere molto furbo e intelligente. Tutte queste qualità lo rendono un perfetto professionista.

Contro ogni aspettativa da parte dei lettori, il ragazzo ha sconfitto il temibile Re del Male con una trovata a dir poco geniale. Qui vi lasciamo la spiegazione di come Bakugo sia riuscito ad abbattere All for One in My Hero Academia. Questo manga ha ancora molto da mostrarci e forse anche Midoriya riuscirà a darci prova del suo potenziale: ma sarà degno di essere riconosciuto anche lui come eroe professionista?