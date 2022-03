My Hero Academia: una giovane eroina si prepara alla sua battaglia personale

Tra i grandi protagonisti della Seconda Guerra di My Hero Academia troviamo Ochaco Uraraka, la quale avrà finalmente modo di arrivare alla resa dei conti con la sua rivale di sempre. Quella con Himiko Toga, in seguito alla sua recente confessione, sarà anche una battaglia per amore.

Il piano degli Heroes è andato in fumo ancor prima di poter cominciare. Deku, doveva essere il perno centrale dello scontro con Tomura Shigaraki, ma è stato invece rapito da Toga, che vuole stare al suo fianco a tutti i costi.

Midoriya, si trova a circa 200 km di distanza dal luogo della battaglia con Tomura e non potrà sfruttare i portali di Monoma. Per raggiungere i suoi compagni, dovrà quindi cavarsela da sé. Prima, però, deve occuparsi della folle criminale.

A quanto pare, il Danger Sense ereditato dalla quarta vestigia pare non agire con Himiko Toga. Il perché è presto detto. La ragazza confessa il suo amore in My Hero Academia 347 e chiede a Deku di diventare il suo fidanzato.

Nonostante la proposta, Toga cerca di uccidere Midoriya. Il suo, è puro e semplice amore verso il sangue. A proteggere Izuku, e concedergli una chance di fuga, sarà Uravity, che ha assistito sconvolta alla scena. In My Hero Academia 347 Deku ha una missione a tempo, e la sua compagna di classe giocherà un ruolo fondamentale.

È palese che anche Ochaco sia innamorata di Midroiya, e quella con Toga sarà quindi una battaglia non solo contro la sua nemica naturale, ma anche contro una rivale d'amore. Quale forma d'amore prevarrà, quella sadica di Toga, o quella genuina di Uraraka?