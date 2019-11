My Hero Academia: giovane fan infiamma Reddit con un cosplay di Mei Hatsume

Tra i tanti personaggi femminili presenti nell'opera di Kohei Horikoshi My Hero Academia, Mei Hatsume è sicuramente uno di quelli che risaltano meno. La stramba studentessa della classe 1-H del resto non ha mai avuto molte occasioni per brillare, e di conseguenza ha finito per non essere eccessivamente considerata anche dalle cosiddette cosplayer.

La giovane Anpanman_cos2 comunque non ha voluto rinunciare all'occasione di indossare i panni della sua ingegnera preferita, mettendosi così al lavoro e realizzando il meraviglioso costume visibile in calce. La sua presenza al MCM London Comic Con non è passata sotto i radar degli utenti del subreddit r/BokuNoHero, che hanno dato spazio al magnifico cosplay della ragazza facendolo addirittura diventare il post con più upvote della settimana.

Mei Hatsume è uno delle studentesse più intelligenti dell'intero Liceo U.A., nonché grande amica di Izuku Midoriya. Nella seconda stagione dell'anime partecipò al torneo del festival sportivo con il solo obiettivo di mostrare le sue creazioni a dei possibili finanziatori, finendo per sconfiggere facilmente Tenya Iida ma decidendo comunque di ritirarsi prima di passare il turno. Il suo Quirk, Zoom, le permette di osservare con precisione qualsiasi cosa presente in un raggio di circa 5 kilometri.

E voi cosa ne pensate? Vi piace il costume? Fatecelo sapere con un commento! Se siete fan dell'anime poi, non perdete l'occasione per dare un'occhiata alla nostra recensione del quinto episodio di My Hero Academia.