My Hero Academia: quel giovane Hero sta per risvegliare il suo Quirk?

Katsuki Bakugo sta affrontando la sua battaglia più ardua, uno scontro che lo ha piegato sia dal punto di vista fisico, che sul piano mentale. Kacchan, però, non intende arretrare di un solo millimetro, e anzi sembra finalmente pronto a dare il suo vero 100%. Che cosa sta per succedere al giovane Hero dello U.A. Highschool?

Nel capitolo 360 di My Hero Academia, Tomura Shigaraki prosegue il pestaggio di Bakugo, che dopo aver sferrato la sua inefficace mossa finale è stato sottomesso dal nemico. Ormai in completa balia del villain, viene colpito ripetutamente, ma a fare più male sono le sue parole, che lo inducono a pensare che egli non raggiungerà mai il livello del One For All di Deku. D’altronde, Shigaraki ha già rivelato di stare usando Bakugo come una pedina del suo gioco.

Salvato dal magnifico trio dello Yuei, Bakugo viene riportato al sicuro da Best Jeanist, che corre in suo soccorso per curare le gravi ferite riportate al braccio. Dynamight, si dimostra però completamente disinteressato dalle parole del suo mentore. È troppo concentrato sul seguire le mosse di Shigaraki e analizzare i suoi punti deboli.

Sul finire del capitolo, Kacchan pare aver trovato la chiave per vincere quella battaglia che lo ha visto in netta inferiorità. Con gli occhi sgranati, sporco e ricoperto di sangue, le gocce del suo sudore cominciano a formare delle micro esplosioni apparentemente involontarie. Secondo le prime teorie, Bakugo sta per risvegliare il pieno potenziale del suo Quirk. La verità, verrà a galla con l’uscita di My Hero Academia 361, prevista per il 31 luglio sulla piattaforma digitale Manga Plus. Secondo voi, cosa potrà succedere al Quirk di Katsuki?