My Hero Academia: la gioventù spensierata di Eraserhead nelle immagini in anteprima

Coon il tirocinio di Deku, Shoto e Bakugo giunto al termine, l'Arco dell'Agenzia di Endeavor sta per chiudere i battenti. Prima di lasciare spazio alla prossima, terrificante saga, però, questo arco narrativo di My Hero Academia 5 porterà gli spettatori a scoprire alcuni dettagli sul passato di Eraserhead.

La puntata 107 dell'adattamento anime si dividerà tra presente e passato di Eraserhead e Present Mic. I due insegnanti del Liceo Yuei verranno chiamati alla centrale di polizia per interrogare un villain; il motivo per cui sono stati chiamati proprio loro due è da ricercarsi nel loro passato.

Come possiamo vedere dai tweet in calce, condivisi dall'utente @Atsushi101X, ad Aizawa e Hizashi verrà affidato il compito d'interrogare Kurogiri, membro dell'Unione dei Villain il cui vero aspetto è avvolto nel mistero. A quanto pare, nemmeno il Quirk di Eraserhead riesce ad annullare quello del criminale imprigionato. Kurogiri è in qualche modo vittima dei laboratori di All For One?

La puntata ci porterà poi ai tempi in cui Eraserhead e Present Mic erano solamente due semplici studenti. Già all'epoca, i due insegnanti erano molto legati ed erano parte di un trio. Che cosa è successo al loro amico? Per scoprire il tragico passato di Aizawa e Hizashi non ci resta che attendere la trasmissione di My Hero Academia 5x19, come sempre in simulcast su Crunchyroll. Vi ricordiamo che questo episodio coinciderà con l'inizio della rivoluzione di My Hero Academia. I villain stanno per scendere in campo.