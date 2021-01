My Hero Academia: il giuramento di Shoto Todoroki lo porterà alla battaglia più complessa

Il manga di My Hero Academia ha immerso i lettori in un gigantesco e violento scontro tra Pro Heroes e villain che oltre a numerosi morti e feriti ha portato a clamorose rivelazioni sul conto della famiglia dell'eroe numero uno Endeavor.

Durante la battaglia, Dabi ha svelato in mondo visione i crimini commessi da Hawks, ma a segnare la società degli eroi sono state le rivelazioni sulla vera natura dell'Hero Number One Endeavor, alias Enji Todoroki. Il villain ha finalmente palesato la sua vera identità: Toya Todoroki, l'amato figlio del Flame Hero ritenuto morto.

Oltre a ciò, Dabi ha anche raccontato alla popolazione di quanto suo padre fosse crudele e spietato nei confronti della sua stessa famiglia, rovinando per sempre la sua reputazione e quella di tutti gli eroi professionisti.

Il capitolo 298 di My Hero Academia ha esplorato le conseguenze di quanto appena accaduto, aggiornando i lettori sullo status di Shoto Todoroki, il quale è ancora profondamente sconvolto per quanto appena scoperto.



Ripensando al combattimento con suo fratello Toya, Shoto ha paragonato le fiamme piene di odio di Dabi al se stesso prima dell'incontro con Midoriya al Festival dello Sport. Per questo motivo, l'aspirante eroe giura che sarà lui a sconfiggere Dabi e a salvare suo fratello Toya dalla disperazione. Riuscirà a mantenere questa promessa con sé stesso? Nel frattempo, Midoriya sta attraversando la sua fase più difficile in My Hero Academia. Ecco quello che sta succedendo, secondo la teoria di un fan, a Midoriya in My Hero Academia 298.