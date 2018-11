My Hero Academia: gli spoiler del capitolo 208 anticipano la fine del 4° match?

Nel capitolo 207 di My Hero Academia è iniziato finalmente il 4° match delle esercitazioni tra le classi A e B del primo anno al liceo Yuei. La battaglia che coinvolge finalmente Katsuki Bakugo, però, potrebbe giungere già a conclusione nel 208, come dimostrano gli spoiler emersi in Rete in queste ore.

Com'è emerso dal fan forum ufficiale di Reddit dedicato a My Hero Academia, alcuni insider hanno postato online alcune brevi anticipazioni del capitolo 208, in uscita questa settimana su Weekly Shonen Jump. Ecco la frase che emerge dagli spoiler:

"Sembra che siano diventati molto più potenti, più di un team perfetto". È una traduzione approssimativa che, però, lascia intendere che vedremo ulteriori novità riguardanti Kacchan e i suoi compagni di squadra, impegnati nel quarto set di incontri. Non solo, c'è una piccola diatriba riguardante il senso della frase originale in giapponese.

A quanto pare, lo spoiler potrebbe essere tradotto anche con "un'esplosiva vittoria": una frase che indicherebbe che, già nel capitolo 208, potremmo assistere alla conclusione del match, che nelle pagine scorse del manga era culminato con Bakugo che si è gettato a protezione di Kyoka, lasciando attonita tutta la platea.

Che l'irruento Kacchan sia destinato a portare il suo team alla vittoria?