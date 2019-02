My Hero Academia: gli spoiler del capitolo 217 mostrano il post combattimento

Lo scontro tra la classe A e la classe B negli scorsi capitoli di My Hero Academia si è concluso con la promozione di Shinso nel corso per eroi. Ma lo stesso combattimento ha anche mostrato il nuovo quirk di Midoriya e cosa è nascosto nel One for All, e ora il ragazzo dovrà capire come utilizzarlo. Attenzione spoiler del capitolo dopo il salto.

Il capitolo 217 è composto da sole 13 pagine, mentre altre due bonus sono di spinoff comico per arrivare a un totale di 15 pagine, con queste ultime due pagine scritte e disegnate non da Kohei Horikoshi.

La sera stessa dopo la fine dell'esame, Midoriya e Bakugo tornano ad affrontarsi per la prima volta dopo lo scontro che, alcuni volumi di My Hero Academia fa, mise a conoscenza il ragazzo esplosivo del segreto di All Might e Deku. Lo scontro, supervisionato da All Might, serve per far capire a Deku le condizioni del suo One for All dopo le mutazioni impreviste subite la mattina stessa.

Il trio ragiona molto su cosa è successo al quirk e sulla natura di One for All, specialmente ragionando in correlazione alle origini dell'All for One. Al ritorno dall'allenamento, la Classe B sta tenendo una festa nei dormitori, dove è stata invitata anche la classe A.

Il mattino successivo, davanti il plesso scolastico, si ritrova un improbabile gruppo composto da Midoriya, Mirio Togata, Monoma, il professor Aizawa e la piccola Eri. Monoma fa uso del suo quirk Copy per capire meglio come si sviluppa il potere della ragazzina, preoccupata di fare del male agli altri. Il capitolo di My Hero Academia si conclude col protagonista mentre cerca di fare coraggio a Eri. A causa delle condizioni di salute dell'autore, il manga sarà in pausa la prossima settimana tornando a marzo, nel numero 14 di Weekly Shonen Jump.