My Hero Academia: gli spoiler rivelano cosa ne sarà del quirk di Deku

Negli scorsi capitoli di My Hero Academia abbiamo potuto osservare le strategie e i progressi di tutti gli alunni che compongono il corso per eroi alla U.A. più i tentativi di Shinso di entrare in questo corso di studi. Proprio lui dovrà affrontare Deku nell'ultimo scontro, ma il protagonista sembra avere problemi col quirk.

Il capitolo 210 di My Hero Academia si era concluso con una vignetta che mostrava un'aura nera svilupparsi dal braccio destro di Midoriya. Il ragazzo aveva già notato cambi nel proprio quirk durante la notte a causa del sogno che aveva fatto la notte precedente, ma durante il primo allenamento non aveva notato nulla. E invece sembra che il suo quirk si sia radicalmente modificato.

Gli spoiler del capitolo 211 rivelano che Midoriya tenterà di contenere questo potere di One for All che non è una semplice aura, ma un'entità più fisica capace anche di toccare e distruggere gli oggetti. Nonostante provi a contenere l'attacco che stava per scagliare contro Monoma, l'aura nera prende il sopravvento, circondandolo e lanciando attacchi diretti a tutto il campo di battaglia, arrencando numerosi danni. Tra gli attacchi, molti continuano a mirare ovunque, anche i compagni di gruppo del protagonista, ovvero Ashido, Mineta e Ochako.

La situazione preoccupa tutti, specie All Might ed Eraserhead, e l'imprevisto lascia completamente spiazzato Midoriya che non sa come reagire. Ma durante tutto il caos, Ochako si getterà su Deku per tentare di aiutarlo. Il capitolo si conclude con 13 pagine, mentre il 212 arriverà ufficialmente in fumetteria sul primo Weekly Shonen Jump del 2019 previsto per lunedì 7 gennaio. Non è la prima volta che Kohei Horikoshi ha dovuto scrivere un capitolo più corto, infatti è da inizio 2018 che il mangaka ha dovuto ridurre le pagine su rivista a causa della mole di lavoro da fare.